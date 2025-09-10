Адвокат Гавришев рассказал, что осужденный может заниматься благоустройством территорий

«По уголовному кодексу обязательные работы назначаются на 60—480 часов. Исполняются они в свободное от работы и учебы время. По административному кодексу их продолжительность, как правило, составляет 20—200 часов, также во внерабочее время», — пояснил он.

Осужденный может заниматься благоустройством территорий, уборкой дворов, парков и набережных. Также его могут привлечь к работам в сфере ЖКХ или санитарно-хозяйственной деятельности в медучреждениях — например, в прачечных или столовых.

Кроме того, осужденные могут выполнять складские работы, заниматься озеленением или содержанием кладбищ, добавил адвокат.

«Профессию и навыки осужденного учитывают по возможности, но это не «работа по выбору». Направление дает уголовно-исполнительная инспекция», — заключил Алексей Гавришев.