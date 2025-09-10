Адвокат Гавришев рассказал, что осужденных могут направить на кладбище в рамках обязательных работ

Обязательные работы — это бесплатные работы, назначаемые судом в качестве уголовного или административного наказания. Об них рассказал адвокат по уголовным делам, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с RT .

Как отметил специалист, по уголовному кодексу обязательные работы назначаются на 60–480 часов, а по административному — как правило, на 20–200 часов. Исполняются они в свободное от работы и учебы время.

Осужденный может быть привлечен к различным видам деятельности. Среди них — благоустройство и уборка дворов, парков и набережных, работа в сфере ЖКХ: уборка снега и льда, листвы, мелкий ремонт и покраска, санитарно-хозяйственная работа в медучреждениях (в прачечные, столовые, хозяйственные блоки) без доступа к медицинской деятельности, складские работы, озеленение, а также содержание кладбищ и иные виды деятельности.

Профессию и навыки осужденного учитывают по возможности, но это не «работа по выбору». Направление дает уголовно-исполнительная инспекция, подчеркнул Гавришев.