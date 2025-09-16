Адвокат Гавришев предупредил об ответственности за присвоение найденного кошелька

Адвокат Алексей Гавришев в интервью RT рассказал о правильных действиях при обнаружении чужого кошелька на улице и возможных последствиях его присвоения.

Юрист подчеркнул, что в такой ситуации необходимо следовать нормам Гражданского кодекса.

«Сначала нужно попытаться связаться с владельцем (все контакты изнутри — в ход), если это не удается — уведомить и передать находку в полицию или ближайший орган местного самоуправления», — пояснил специалист.

По его словам, принцип «нашел — значит, мое» в правовом поле России не действует. Незаметное присвоение чужой собственности считается хищением. Если сумма превышает установленный порог, это классифицируется как уголовное преступление — кража, а в случае меньших сумм предусмотрена административная ответственность.