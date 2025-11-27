Адвокат Филатов заявил о незаконности любых принудительных платежей в школе

В российских школах все чаще поднимается вопрос о законности сборов денег с родителей. На деле любые принудительные платежи в образовательных учреждениях являются незаконными, пояснил адвокат Игорь Филатов в беседе с « Челны Live ».

Он напомнил, что школы в России получают финансирование из федерального и муниципального бюджетов для полного обеспечения учебного процесса.

«Любые сборы с родителей могут быть только добровольными и оформляться как благотворительная помощь», — подчеркнул эксперт.

По его словам, родители могут официально отказаться от любых «добровольных» пожертвований без последствий. Если школа все же требует деньги, можно обратиться к администрации, органам образования или в полицию.