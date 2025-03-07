Адвокат Ерофеев высказался против введения штрафов за репосты блогеров

Адвокат по уголовным и гражданским делам Марк Ерофеев в разговоре с ИА НСН раскритиковал инициативу о введении штрафов за репосты записей незарегистрированных в Роскомнадзоре каналов или блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек.

По мнению правозащитника, такие меры излишне усложняют использование интернета, изначально предназначенного для облегчения общения.

«Нам разъяснили, что все это делается для деанонимизации, что, конечно же, будет полезно для полиции, например, при расследовании каких-то дел. Я надеюсь на разумность», — отметил юрист.

Ерофеев выразил надежду, что нововведения коснутся только публичных лиц, а не обычных граждан. Проект закона рассмотрят осенью 2025 года.