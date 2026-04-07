Адвокат Еременко предостерегла россиян от неуместных шуток в рабочих чатах

Адвокат Нина Еременко сообщила «Газете.Ru» , что шутки или розыгрыши в рабочей переписке могут привести к конфликтам и даже штрафам, если другие участники общения воспримут их как оскорбление.

По словам адвоката, шутка может быть расценена законом иначе, чем ее воспринимает автор. Если сообщение содержит унижение чести и достоинства другого человека в неприличной форме или противоречит нормам морали, отправителя могут привлечь к административной ответственности.

Нина Еременко также обратила внимание на публикации в интернете, которые могут порочить честь и достоинство человека. В таких случаях наказание может включать штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.

Адвокат подчеркнула, что грань между шуткой и правовым нарушением не всегда очевидна для автора сообщения, но может быть ясна окружающим. Это особенно актуально для корпоративных средств коммуникации, где сообщения могут быть доступны широкому кругу лиц.

«Поэтому любые «необычные» приветствия, поздравления, обращения или использование лексики, выходящей за рамки общепринятой этики, могут быть расценены как нарушение внутренних правил работодателя и повлечь для сотрудника нежелательные последствия», — подытожила Еременко.