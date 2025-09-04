Адвокат Энтин рассказал, что за оскорбление в школьных чатах грозит штраф

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин рассказал сайту RT о последствиях за оскорбления в школьных чатах.

По словам специалиста, за унижение, выраженное в непристойных словах или действиях, предусмотрена ответственность согласно административному кодексу России.

«Важно знать, что в законодательстве появилась статья, по которой публичность оскорбления (в том числе оскорбление с помощью интернета) влечет более суровое наказание, чем просто оскорбление», — отметил юрист.

Если оскорбление совершено в школьном онлайн-чате, важно доказать, что оно было направлено на унижение человека в глазах окружающих — одноклассников, их родителей или учителей.

«Главное — доказать, что распространенные сведения направлены на то, чтобы унизить человека. При этом соответствуют они действительности или нет, не имеет значения. Самое главное здесь — сам факт действия, унижающий человеческое достоинство», — подчеркнул эксперт.

За публичное оскорбление физических лиц могут наказать штрафом от пяти до 10 тысяч рублей, юридических лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, добавил Энтин.