Адвокат Егоров рассказал, что соискатели могут отсудить до 10 млн рублей за тестовое задание

Организации не вправе использовать тестовые задания соискателей в коммерческих целях без их прямого согласия. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

По словам юриста, созданный кандидатом текст, дизайн, код или презентация охраняются авторским правом. Если задание выполнялось только для оценки навыков, а компания без отдельного согласия применила его на сайте, в рекламе или коммерческом продукте, автор вправе потребовать прекратить использование материалов и выплатить компенсацию, отметило ИА НСН.

В случае отказа средства можно взыскать через суд: статья 1301 ГК РФ предусматривает выплату от 10 тысяч до 10 миллионов рублей с учетом обстоятельств. Эксперт рекомендовал зафиксировать нарушение: сохранить исходные файлы, переписку с подтверждением даты отправки и сделать скриншоты.