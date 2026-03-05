Адвокат Духина рассказала, могут ли подарки к 8 Марта быть расценены как взятка

Адвокат Екатерина Духина поделилась рекомендациями с читателями Life.ru относительно подарков на Международный женский день, разъяснив нюансы правового статуса некоторых презентаций, которые могут рассматриваться как взятки.
Она подчеркнула, что сотрудники госучреждений обязаны соблюдать строгие правила приема подарков. Государственным служащим запрещено получать презент стоимостью выше трех тысяч рублей, если подарок имеет отношение к исполнению ими должностных обязанностей.
Данное ограничение важно учитывать накануне праздников, включая День женщин, чтобы избежать юридических последствий.
