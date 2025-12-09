Адвокат Дубухов напомнил о штрафах за нарушение правил монтажа гирлянды в подъезде
Желание создать праздничную атмосферу в подъезде может обернуться неприятностями с законом. Подробнее рассказал адвокат Микаэль Дубухов в беседе с ОТР.
По его словам, особая опасность связана с использованием низкокачественного декора, особенно световых гирлянд, не соответствующих нормам пожарной безопасности.
«Использование несертифицированной продукции повышает риск возгорания, что несет прямую угрозу жизни и здоровью людей», — напомнил эксперт.
Он пояснил, что нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования влечет административную ответственность. Размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей.