Адвокат Дубухов напомнил о штрафах за нарушение правил монтажа гирлянды в подъезде

Желание создать праздничную атмосферу в подъезде может обернуться неприятностями с законом. Подробнее рассказал адвокат Микаэль Дубухов в беседе с ОТР .

По его словам, особая опасность связана с использованием низкокачественного декора, особенно световых гирлянд, не соответствующих нормам пожарной безопасности.

«Использование несертифицированной продукции повышает риск возгорания, что несет прямую угрозу жизни и здоровью людей», — напомнил эксперт.

Он пояснил, что нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования влечет административную ответственность. Размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей.