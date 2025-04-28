Адвокат Дубровина: стоимость составления брачного договора зависит от различных факторов

Стоимость составления брачного договора может сильно отличаться. Она зависит от различных факторов, включая регион. В Москве цена услуги составляет от 50 000 до 250 000 рублей, сообщила KP.RU адвокат Светлана Дубровина.

Юрист объяснила, что на конечную сумму влияет количество объектов, указанных в договоре, и другие нюансы. Также необходимо учесть дополнительные расходы: уплату госпошлины в размере 500 рублей и несколько тысяч рублей за услуги нотариуса. Нотариусы не только проверяют документ на соответствие закону, но и могут предложить изменения в его содержании.

Брачный договор обычно заключают перед разводом, и чтобы он был действительным, отношения между партнерами должны быть официально зарегистрированы. Контракт не распространяется на гражданский брак.