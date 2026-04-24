Адвокат Добровинский рассказал, что программа «Человек и закон» с Пимановым воспринималась как детектив
Скончался Алексей Пиманов — ведущий программы «Человек и закон». Адвокат Александр Добровинский поделился воспоминаниями о покойном и оценил его передачу с точки зрения юриста, сообщил «Ридус».
Эксперт заявил, что хорошо знал журналиста, они были в добрых отношениях.
«Он довольно забавно и интересно вел программу, у него был хорошо поставленный голос», — отметил адвокат.
С профессиональной точки зрения Добровинский оценил передачу как популистскую, а не образовательную. На взгляд специалиста, зритель воспринимал программу в качестве детектива.