Адвокат Днепровская: в случае повреждения чемодана предусмотрена компенсация

При порче багажа пассажир имеет право получить компенсацию. Для этого необходимо оформить соответствующий акт и указать в нем повреждения, рассказала адвокат Александра Днепровская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, при наличии чека на чемодан можно рассчитывать на возвращение стоимости, которая там указана. Если же платежных документов нет, размер компенсации будет рассчитываться по среднерыночной цене.

Также спустя время пассажир может обнаружить скрытые повреждения багажа. О них нужно сообщить в течение семи дней, отметила Днепровская.

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