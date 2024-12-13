Адвокат Дьячков: аферисты завлекают людей в «инвестиционные» проекты через рекламу и «посадочные» страницы

Адвокат и партнер NOVATOR Legal Group Олег Дьячков рассказал, как мошенники заманивают людей в «инвестиционные» проекты. Обычно аферисты завлекают обещаниями высокого дохода, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, злоумышленники собирают данные потенциальных жертв с помощью «посадочных» страниц и рекламы, обещающей ставки от 30% до 100%.

«Чаще всего предлагают вложиться в недвижимость, загородные отели или иную инвестиционную деятельность», — подчеркнул Дьячков.

Он также пояснил, что доверчивые граждане заключают договор, переводят средства на указанные счета и теряют все накопления. Именно поэтому стоит внимательно проверять инвестиционную компанию, заявил адвокат.