Адвокат Дергунова раскритиковала идею о лишении родителей квадроберов прав

Адвокат Виктория Дергунова прокомментировала предложение ввести уголовную и административную ответственность для родителей детей-квадроберов. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Так, меры по лишению родительских прав применяются лишь в том случае, если изменить отношение взрослых к несовершеннолетнему невозможно, пояснила эксперт.

«Если мы поднимем вопрос о том, что поддержка детского увлечения квадробингом <…> может стать причиной для изъятия детей из семьи, то это, скорее всего, не будет направлено на благо самих детей», — отметила специалист.

Она напомнила, что к причинам проведения соответствующей процедуры относятся психологическое и физическое насилие, покушение на сексуальную неприкосновенность и другие, добавил Infox.ru.