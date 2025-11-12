Адвокат Денисова рассказала, что при видеозвонках важно учитывать социальную дистанцию

Адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова рассказала NEWS.ru , как правильно проводить видеозвонки, особенно в деловых целях.

По ее словам, важно учитывать социальную дистанцию, даже если собеседники находятся по разные стороны экрана.

«Когда человек слишком близко к экрану, создается ощущение нависания и нарушения личных границ», — отметила Денисова. А если собеседник слишком далеко, то его сложно воспринимать.

Денисова рекомендовала установить камеру на уровне глаз, чтобы общение было комфортным и доверительным. «Если экран стоит слишком низко, и у нас взгляд падает сверху вниз, то с точки зрения невербалики, языка тела и кинетики создается ощущение, что человек на нас смотрит свысока», — объяснила она.