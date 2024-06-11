Адвокат Данилов: российским законодателям предстоит разработать точное определение опасного вождения

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение штрафов и лишение прав за опасное вождение. Однако сам термин пока содержит правовую неопределенность, заявил адвокат Кирилл Данилов в беседе с сайтом «Прайм».
Опасное вождение — это действия, которые создают повышенный риск на дороге. До сих пор в РФ отсутствовала четкая ответственность за совокупность таких нарушений, отметил эксперт.
По его словам, законодателям предстоит разработать ясное определение термина. Данные меры помогут избежать расширенного толкования, добавил «ФедералПресс».