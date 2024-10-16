Адвокат Данильченко заявила, что отказ матери от алиментов нарушает права ребенка

Отказ матери от алиментов является опрометчивым шагом, который содержит массу малоприятных подводных камней. Об этом изданию Life рассказала адвокат Виктория Данильченко.
Фактически, это решение нарушает права ребенка. Женщине самой придется содержать как себя, так и свое чадо. Эксперт пояснила, что алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. В так случае судом должно быть установлено, что до обращения уже принимались меры к получению средств на содержание, но они так и не были получены.
Женщине, которая не предпринимала попыток получить алименты, за прошедший период получить их и не удастся, добавила Данильченко.
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