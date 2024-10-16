Адвокат Данильченко заявила, что отказ матери от алиментов нарушает права ребенка

Фактически, это решение нарушает права ребенка. Женщине самой придется содержать как себя, так и свое чадо. Эксперт пояснила, что алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. В так случае судом должно быть установлено, что до обращения уже принимались меры к получению средств на содержание, но они так и не были получены.

Женщине, которая не предпринимала попыток получить алименты, за прошедший период получить их и не удастся, добавила Данильченко.