Адвокат Данильченко: съемки на общественных мероприятиях и в магазинах не противоречат закону

При съемках в публичных местах зачастую в кадре оказываются посторонние люди. О том, когда публикация чужого изображения без соглашения человека, не нарушает закон, рассказала адвокат Виктория Данильченко в интервью радио Sputnik .

В первую очередь, речь идет о съемках человека, интерес к которому можно назвать общественно значимым. Разрешение также не нужно получать на фото- или видео в публичных интересах, например, если материалы используются в уголовных делах в качестве доказательств преступления.

Согласие не требуется на съемки в общественных местах — концертах, городских мероприятиях, конференциях. Однако посторонний человек не должен быть основным объектом в кадре. Свободно вести съемку также разрешено в магазине в рамках закона о защите прав потребителей, подчеркнула правозащитник.