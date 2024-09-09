Адвокат Данильченко рассказала, что при угрозе жизни человеку завещание можно оформить от руки

Она пояснила, что вручную написанный документ имеет юридическую силу в тех случаях, когда существует угроза жизни его владельцу.



По ее словам, в условиях, представляющих опасность для жизни, человек может составить завещание от руки, но для этого обязательно необходимо присутствие двух свидетелей. Важно помнить, что в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств завещание должно быть оформлено у нотариуса или в форме, эквивалентной нотариальному удостоверению, иначе оно перестанет действовать.



Кроме того, распоряжение имуществом требует нотариального заверения. Завещатель может обратиться к любому уполномоченному лицу, независимо от места его проживания.



Нотариус проверяет, соответствует ли содержание документа законодательству, за исключением тех случаев, когда оно закрыто. Если это так, то текст документа должен быть написан вручную.