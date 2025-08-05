Адвокат Данильченко назвала признаками женского абьюза контроль и ревность

Адвокат Виктория Данильченко рассказала NEWS.ru , что для борьбы с абьюзом необходимо осознание проблемы и помощь специалистов. Она подчеркнула, что из-за отсутствия четких границ в семье жертвы часто не осознают, что подвергаются насилию.

По словам Данильченко, разрушить стереотипы о гендере — значит лучше разобраться в проблеме. Жертвами абьюза могут быть как мужчины, так и женщины. Чтобы справиться с ситуацией, нужна поддержка специалистов: кризисные центры, психотерапия и юридическая помощь.

Среди признаков женского абьюза адвокат назвала контроль, ревность, манипуляции и унижение. Женщина-абьюзер перекладывает ответственность на партнера и пресекает его попытки изменить ситуацию.