Адвокат Данильченко напомнила, что отца нельзя лишить права воспитания детей после развода

Развод родителей — это не основание для того, чтобы лишать отца возможности воспитывать ребенка. Об этом News.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Она подчеркнула, что для полноценного развития ребенка нужно внимание и участие обоих родителей. Поэтому, даже если суд оставил детей с матерью, отец все еще имеет права на их воспитание.

«Это подтверждается и Конституцией РФ, и Семейным кодексом РФ, где говорится, что забота о детях и их воспитание — равное право и обязанность родителей», — объяснила юрист.

Она добавила, что в случаях, если мать самовольно ограничивает общение детей с отцом, последний может подать в суд. Тогда ему установят дни и время посещения.

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