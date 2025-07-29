Адвокат Данильченко напомнила, что измена не влияет на раздел имущества при разводе
Факт супружеской неверности не влияет на судебное решение о разделе имущества при разводе. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru.
По ее словам, даже наличие брачного договора не позволяет использовать измену как основание для пересмотра условий раздела имущества, так как документ касается только имущественных отношений.
«В соответствии с российским законодательством не получится лишить друг друга имущества в случае супружеской неверности», — предупредила эксперт.
Как пояснила адвокат, при разводе доли супругов в общем имуществе признаются равными, если в договоре между ними не предусмотрено иное.
Госдума высоко оценила передовые подходы к лечению и реабилитации в НИКИ детства
Уфимский пенсионер захламил квартиру и пробирается в нее по газовой трубе в окно
Залужный написал колонку для Vogue об уроках для Украины
Сотрудники Пенсионного фонда в Ингушетии похитили 519 миллионов рублей
Уборку лифтов провели более чем в 200 жилых домах Подмосковья в июне
Андрей Воробьев: 10 лесопарковых зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте