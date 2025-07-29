Адвокат Данильченко напомнила, что измена не влияет на раздел имущества при разводе

Факт супружеской неверности не влияет на судебное решение о разделе имущества при разводе. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru .

По ее словам, даже наличие брачного договора не позволяет использовать измену как основание для пересмотра условий раздела имущества, так как документ касается только имущественных отношений.

«В соответствии с российским законодательством не получится лишить друг друга имущества в случае супружеской неверности», — предупредила эксперт.

Как пояснила адвокат, при разводе доли супругов в общем имуществе признаются равными, если в договоре между ними не предусмотрено иное.