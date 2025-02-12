Адвокат Данильченко: дарственная и завещание отличаются моментом перехода прав

Ключевое отличие между завещанием и дарственной заключается в моменте перехода прав собственности. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru .

По ее словам, завещание вступает в силу только после смерти владельца имущества, тогда как дарственная предоставляет право собственности немедленно.

«При оформлении завещания есть наследники, у которых есть право на обязательную долю, которое сохраняется независимо от того, что написано в завещании», — напомнила эксперт.

Дарственная, добавила адвокат, предусматривает немедленное вступление нового владельца в права собственности. Например, получив квартиру, новый хозяин вправе продать ее, снова подарить кому-то или даже выписать прежнего владельца из жилища.