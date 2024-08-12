Адвокат Виктория Данильченко посоветовала с умом подходить к составлению брачного договора. Документ является инструментом сохранения гармонии и доверия между супругами, отметила эксперт в беседе с News.ru .

Она напомнила, что данное соглашение поможет сохранить жилье при разводе. Бумаги устанавливают режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество пары.

По словам адвоката, в брачный договор нельзя включать условия, из-за которых одна из сторон оказывается в неблагоприятном положении.