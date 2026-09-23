Адвокат Бурушко объяснил порядок действий в случае пропажи денег из багажа

Пассажиры рейса Flydubai столкнулись с кражей: из их чемодана пропали деньги во время перелета из Москвы на Мальдивы через Дубай. Пара обратилась в полицию, но за полтора месяца дело не продвинулось. Авиакомпания прислала лишь шаблонный ответ. Адвокат Эдуард Бурушко рассказал «Вечерней Москве» , как действовать, если вы обнаружили пропажу вещей из багажа.

Согласно Монреальской конвенции, ответственность за сданный багаж несет авиакомпания на всем маршруте, включая пересадки и работу наземных служб. При обнаружении кражи необходимо не покидать зону выдачи багажа, а сразу подойти к стойке розыска для составления акта о неисправности, указав, что чемодан вскрыт. Важно сфотографировать содержимое и сравнить вес при сдаче и получении, так как уменьшение веса служит доказательством пропажи вещей. Далее следует направить письменную претензию авиакомпании в течение семи дней после получения багажа, а также подать заявление в полицию по месту прилета и в транспортную полицию аэропорта вылета в России.

Адвокат предупредил, что ответственность перевозчика ограничена лимитом примерно в 175 тысяч рублей на пассажира, и чтобы получить больше, нужно доказать вину сотрудников компании или ее подрядчиков. Оговорки авиакомпаний об отсутствии ответственности за деньги в багаже юридически недействительны, однако в суде перевозчик может настаивать на том, что пассажир сам виноват, положив ценности в чемодан.