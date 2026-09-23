Адвокат Бурушко объяснил порядок действий в случае пропажи денег из багажа
Пассажиры рейса Flydubai столкнулись с кражей: из их чемодана пропали деньги во время перелета из Москвы на Мальдивы через Дубай. Пара обратилась в полицию, но за полтора месяца дело не продвинулось. Авиакомпания прислала лишь шаблонный ответ. Адвокат Эдуард Бурушко рассказал «Вечерней Москве», как действовать, если вы обнаружили пропажу вещей из багажа.
Согласно Монреальской конвенции, ответственность за сданный багаж несет авиакомпания на всем маршруте, включая пересадки и работу наземных служб. При обнаружении кражи необходимо не покидать зону выдачи багажа, а сразу подойти к стойке розыска для составления акта о неисправности, указав, что чемодан вскрыт. Важно сфотографировать содержимое и сравнить вес при сдаче и получении, так как уменьшение веса служит доказательством пропажи вещей. Далее следует направить письменную претензию авиакомпании в течение семи дней после получения багажа, а также подать заявление в полицию по месту прилета и в транспортную полицию аэропорта вылета в России.
Адвокат предупредил, что ответственность перевозчика ограничена лимитом примерно в 175 тысяч рублей на пассажира, и чтобы получить больше, нужно доказать вину сотрудников компании или ее подрядчиков. Оговорки авиакомпаний об отсутствии ответственности за деньги в багаже юридически недействительны, однако в суде перевозчик может настаивать на том, что пассажир сам виноват, положив ценности в чемодан.