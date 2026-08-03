Адвокат Борзенко рассказала, что льготные категории граждан смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

С 1 июля 2024 года некоторые граждане России смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Это право получили отдельные льготные категории населения. Об этом рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко в беседе с RT .

Эксперт пояснила, что изменения внесены Федеральным законом №602-ФЗ в Жилищный кодекс России, а правительство утвердило список граждан, которые могут воспользоваться этой льготой.

В перечень льготных категорий входят пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей (при подтвержденном статусе по региональным правилам), члены семей погибших или умерших инвалидов войны, а также участники Великой Отечественной войны.

По словам Борзенко, освобождение от комиссии не зависит от статуса собственника квартиры, а связано с принадлежностью гражданина к одной из утвержденных правительством России категорий.

Юрист также отметила, что льгота не означает полного запрета на взимание комиссии при оплате ЖКУ. Если гражданин не относится к льготной категории, банк или иной оператор по приему платежей вправе взимать комиссию в соответствии со своими тарифами. Поэтому перед оплатой стоит заранее ознакомиться с условиями конкретной организации.

Кроме того, как подчеркнула адвокат, некоторые управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и государственные сервисы принимают платежи без дополнительной платы для всех пользователей. В этом случае отсутствие комиссии связано не с наличием льготного статуса, а с выбранным способом оплаты и условиями конкретного сервиса.