Адвокат Борзенко предупредила о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на даче

Адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко в разговоре с RT напомнила, что использование открытого огня на дачных участках регулируется Правилами противопожарного режима. Нарушение установленных требований может привести к штрафам.

Специалист отметила, что в жаркую и сухую погоду власти регионов могут вводить особый противопожарный режим, который подразумевает дополнительные ограничения на использование открытого огня. Поэтому перед тем как разводить костер, необходимо уточнить, действует ли такой режим в вашем регионе.

По словам юриста, важно различать растительные остатки и бытовые отходы. Ветки, листья и сухую траву можно сжигать в специально оборудованном месте, соблюдая требования пожарной безопасности. Однако если в регионе действует особый противопожарный режим, даже такое сжигание становится незаконным.

Бытовые отходы, такие как пластиковая упаковка, резина и старая мебель, не предназначены для утилизации путем сжигания на дачном участке. Подобные действия могут рассматриваться как нарушение законодательства об обращении с отходами и привести к выделению токсичных веществ в воздух.

За нарушение правил использования открытого огня предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если нарушения привели к пожару, повлекшему ущерб или вред здоровью, размер штрафа составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.