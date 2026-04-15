Адвокат Борзенко предупредила, что перевоз стройматериалов в лифте может привести к ответственности

Адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко рассказала RT , что перевозка тяжелых или негабаритных строительных материалов в пассажирском лифте многоквартирного дома нарушает правила эксплуатации общего имущества. Эти правила закреплены в статьях 30, 36 и 210 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Специалист уточнила, что к негабаритным и тяжелым грузам относятся крупные металлические обрезки, громоздкие строительные элементы или сыпучие материалы без надежной упаковки. Легкие и компактно упакованные материалы, вес которых не превышает паспортной нагрузки лифта, обычно допускаются.

Если в лифте обнаружены повреждения или загрязнения, управляющая компания проводит осмотр кабины и оформляет акт осмотра. В акте фиксируются характер и объем повреждений, а также обстоятельства их возникновения. Для установления вины жильца управляющая компания собирает доказательства: показания соседей, записи видеонаблюдения, данные системы контроля доступа и другие косвенные признаки. На основании этих данных жильцу направляется претензия с указанием суммы ущерба и оснований для ее предъявления.

Требования могут включать расходы на ремонт пола, дверей и направляющих, устранение царапин или вмятин, восстановление элементов управления и защитных панелей, а также уборку кабины от строительного мусора.

Если нарушитель отказывается добровольно возмещать ущерб, УК может обратиться в суд. Даже если физического повреждения лифта не произошло, перевоз строительных материалов может привести к загрязнению кабины и повышению риска для других жильцов. Это дает управляющей компании право требовать компенсации расходов на уборку. Поэтому для перевозки строительных материалов нужно использовать грузовой лифт, а при его отсутствии — согласовать подъем с УК и использовать другие способы транспортировки.