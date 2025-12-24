Адвокат Борзенко посоветовала не публиковать в соцсетях информацию о длительной поездке

Адвокат и руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко рассказала RT , как защитить квартиру от возможных рисков во время длительного отсутствия хозяев.

Эксперт посоветовала начать подготовку к отъезду с изучения договора страхования квартиры и имущества.

«Важно помнить, что правила страхования часто обязывают владельца сообщать компании об обстоятельствах, повышающих риски. Длительное отсутствие жильцов может являться таким обстоятельством», — предупредила специалист.

По ее словам, полезно заранее зафиксировать состояние помещения на случай возможных страховых случаев. Для этого нужно сделать подробные фото или видео всех комнат и ценных вещей.

Борзенко рекомендовала воздержаться от публикации в социальных сетях информации о поездке, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. На длительное отсутствие могут указывать даже геолокационные метки в аэропорту или на вокзале.