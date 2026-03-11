Адвокат Борзенко напомнила, что начало рабочего дня определяется трудовым договором

Начало рабочего дня определяется трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка организации. Об этом напомнила адвокат Надежда Борзенко в беседе с RT .

Если в трудовом договоре прописано, что рабочий день начинается в 09:00, именно с этого времени работник должен приступить к своим обязанностям. Однако иногда работодатели просят приходить на работу за 10–15 минут до начала рабочего дня для подготовки рабочего места.

«Если работодатель требует выполнять подготовку к работе до начала рабочего дня, этот период фактически становится рабочим временем и должен учитываться при расчете и оплате труда», — подчеркнула Борзенко.

Если же сотрудник приходит раньше по своей инициативе, без требования работодателя, этот период не относится к рабочему времени и не оплачивается.