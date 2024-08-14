Адвокат Бельская: штраф за забытые водительские права или полис ОСАГО — 500 рублей
Адвокат Екатерина Бельская рассказала, какое наказание грозит автомобилисту, который оставил водительское удостоверение дома. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Она пояснила, что в данном случае сотрудник полиции пробьет информацию по базе. Если проверка подтвердит право водителя садиться за руль, ему выпишут штраф в размере 500 рублей, сообщила Бельская.
Та же ответственность, добавила адвокат, предусмотрена за забытые полис ОСАГО и документы на транспортное средство.
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