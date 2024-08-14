Адвокат Бельская: штраф за забытые водительские права или полис ОСАГО — 500 рублей

Адвокат Екатерина Бельская рассказала, какое наказание грозит автомобилисту, который оставил водительское удостоверение дома. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Она пояснила, что в данном случае сотрудник полиции пробьет информацию по базе. Если проверка подтвердит право водителя садиться за руль, ему выпишут штраф в размере 500 рублей, сообщила Бельская.

Та же ответственность, добавила адвокат, предусмотрена за забытые полис ОСАГО и документы на транспортное средство.

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении?

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте