Она пояснила, что в данном случае сотрудник полиции пробьет информацию по базе. Если проверка подтвердит право водителя садиться за руль, ему выпишут штраф в размере 500 рублей, сообщила Бельская.

Та же ответственность, добавила адвокат, предусмотрена за забытые полис ОСАГО и документы на транспортное средство.