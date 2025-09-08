Адвокат Белочистов напомнил, что после ДТП с деревом водитель обязан вызвать полицию

Адвокат Виталий Белочистов в эфире радиостанции « Говорит Москва » предупредил, что при столкновении автомобиля с деревом водитель обязан остановиться и вызвать полицию.

Как пояснил специалист, растение может принадлежать гражданину, имеющему соответствующую квитанцию. Ввиду повреждения чужого имущества виновник ДТП обязан заглушить транспортное средство и обратиться к правоохранителям, отметил Белочистов. По его словам, прибывшие на место стражи порядка зафиксируют аварию.