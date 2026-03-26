Адвокат Барканов напомнил, что для обуви и одежды сроки возврата товара исчисляются с начала соответствующего сезона

По закону потребитель имеет право вернуть непродовольственный товар, который соответствует требованиям качества, если тот не был в употреблении и технически исправен. Причина — товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Об этом рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов в беседе с RT .

По общему правилу вернуть товар можно в течение 14 дней, начиная со следующего дня после покупки. Однако при онлайн-приобретении, например, у агрегатора, отказаться от товара можно до его передачи покупателю, а после получения — в течение семи дней. Если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, отказаться можно в течение трех месяцев с момента передачи товара.

Если у товара есть недостатки, то требования о возврате можно предъявить в течение гарантийного срока или срока годности. В случае отсутствия таких сроков вернуть товар можно в разумный срок, но не позднее двух лет со дня покупки, если более длительные сроки не установлены законом или договором.

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) сроки исчисляются с начала соответствующего сезона, с учетом климатических условий региона покупки.