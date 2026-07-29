Адвокат Баранов назвал случаи законного отказа от командировки

Адвокат Игорь Баранов сообщил, что сотрудник в ряде случаев может законно отказаться от командировки. Это касается льготных категорий работников и ситуаций, когда работодатель нарушил порядок оформления поездки, передает RT .

Направлять сотрудника в служебную командировку работодатель вправе, но Трудовой кодекс предусматривает исключения. Баранов рассказал, что в некоторых случаях отказ от поездки будет законным.

По его словам, без письменного согласия нельзя отправлять в командировку женщин с детьми до трех лет, одиноких родителей с детьми до 14 лет, работников с детьми-инвалидами, а также тех, кто ухаживает за больным членом семьи при наличии медицинского заключения.

Кроме того, беременных женщин направлять в командировки запрещено.

Баранов пояснил, что работник также вправе отказаться от поездки, если работодатель нарушил порядок ее оформления. Командировку нужно оформить распоряжением, а сотруднику должны сохранить место работы, средний заработок и возместить все связанные с поездкой расходы.

Если работник не относится к льготной категории, командировку оформили правильно и она связана с его трудовой функцией, необоснованный отказ могут счесть нарушением трудовой дисциплины. В таком случае возможна дисциплинарная ответственность.