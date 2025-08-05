Адвокат Багдасарян назвал перспективной идею о новом порядке воспитания детей после развода

Адвокат Артем Багдасарян поддержал предложение Государственной думы о внедрении института совместного воспитания детей после расторжения брака. Законопроект направлен на разработку четкого графика общения ребенка с обоими родителями, сообщил MIR24.TV .

По мнению эксперта, данная мера назрела давно ввиду масштабов разводов в России. Нередко после распада семьи один из родителей, чаще всего отец, оказывается фактически отстраненным от жизни ребенка.

«Инициатива, безусловно, перспективная. Но ее успех зависит от того, насколько продуманным окажется механизм реализации», — отметил юрист.

Как пояснил Багдасарян, внедрение закона потребует правовых, социальных и организационных инструментов поддержки.