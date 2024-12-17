Адвокат Багдасарян: к 2030 году потребление алкоголя в России должно сократиться до 7,8 л на человека

Власти России приняли план по сокращению объема потребления спиртного. Стратегия правительства включает 29 мероприятий, они рассчитаны до 2030 года. Среди вводимых мер — повышение акциза и минимальной стоимости алкоголя, рассказал адвокат, член адвокатской палаты Москвы, член «Ассоциации юристов России» Артем Багдасарян в беседе с сайтом «Мир 24» .

Специалист отметил, что рассматриваются идеи о запрете размещения алкогольной продукции в прикассовых зонах магазинов, а также о введении ограниченного времени продажи спиртного.

По результатам этих и других мероприятий потребление алкоголя должно снизиться до 7,8 литра на человека. В 2008 году этот показатель составлял 15,7 литра, в 2023 году — 8,44 литра.