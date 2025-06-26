Адвокат Багатурия рассказал о возможности наказать зачинщиков опасных трендов в Сети

Зачинщиков опасного тренда, в рамках которого подростки наносят себе ожоги аэрозольными дезодорантами, теоретически можно привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия в беседе с РИАМО .

Как пояснил специалист, для признания нарушения должен быть доказан умысел по целенаправленной популяризации такого поведения.

«Если в действиях какого-то конкретного взрослого будет установлено, что он подталкивает целенаправленно подростков на такую деятельность, то условно можно говорить о составе, который называется „Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления“», — отметил эксперт.

По словам Багатурии, на практике что-либо доказать достаточно трудно. Так, крайне сложно установить личность того, кто способствует распространению интернет-тренда, добавил «ФедералПресс».