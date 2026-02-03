Адвокат Багатурия рассказал, что судимость за мошенничество лишит подростков множества возможностей в будущем

Все больше подростков и молодых людей становятся участниками схем телефонных мошенников, соглашаясь работать курьерами или дропперами. Адвокат Вадим Багатурия рассказал KP.RU о возможных последствиях таких «подработок».

Юрист пояснил, что наличие судимости (даже если это будет условный срок) в будущем лишит человека возможности устроиться на государственную службу или в правоохранительные органы. Человеку с судимостью будет сложно получить образование, связанное с силовыми ведомствами или государственной службой, а также могут отказать в кредите.

По словам специалиста, судимость становится постоянным фактором риска. Человек с судимостью может столкнуться с повышенным вниманием и недоверием при любых проверках или обращениях в официальные структуры, даже спустя много лет после совершения преступления, подчеркнул Багатурия.