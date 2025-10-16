Адвокат Багатурия сообщил, что продажа удаленных зубов мудрости не противоречит российскому законодательству

В телеграм-канале «SHOT Проверка» появилась информация о том, что в России активно развивается онлайн-рынок по продаже удаленных зубов мудрости. Их стоимость варьируется от 500 рублей за поврежденные образцы до двух-трех тысяч за экземпляры в идеальном состоянии.

Адвокат не видит причин для запрета продажи зубов, так как это не внутренний орган и не подпадает под трансплантацию, а также прямо не запрещено законодательством.

По мнению Вадима Багатурии, объявления о продаже могут исчезнуть с сайтов из-за «перестраховки» продавцов или администрации платформ.

Отвечая на вопрос о возможной продаже зуба стоматологом без ведома пациента, адвокат отметил сложность доказательства такого факта. Он пояснил: «Во-первых, удаленные зубы обычно деформированы и малопригодны для декоративных целей. Во-вторых, потребуется доказать факт продажи конкретным стоматологом и провести соответствующую экспертизу».