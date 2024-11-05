Адвокат Багатурия предупредил, что за присвоение найденной вещи может грозить уголовное наказание

Присвоение найденной в метро вещи, или же в другом общественном месте, грозит уголовным наказанием. Об этом изданию NEWS.ru сообщил адвокат Вадим Багатурия. Эксперт объяснил, что надо делать в таких случаях.

Специалист порекомендовал отдать потерянную вещь представителям правоохранительных органов или дежурному на станции. Ответственность за хищение может подразумевать как административный штраф, так и уголовное наказание.

«Либо это будет административный штраф, если сумма меньше 2,5 тысячи рублей, либо это будет уголовная ответственность по статье 158», — сказал Багатурия.

Пассажир, забывший вещь в метро, может обратиться по телефону горячей линии метрополитена, а затем поехать в центр найденных предметов.