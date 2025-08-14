Адвокат Багатурия предупредил, что контролировать коммерческую деятельность владельцев СНТ будут участковые

С 1 сентября 2025 года владельцам участков в СНТ будет запрещено вести предпринимательскую деятельность из-за поправок к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Информацию о том, кто будет следить за соблюдением этих правил и какие санкции предусмотрены за нарушения, передала «Вечерняя Москва».

Контроль будут осуществлять органы местной власти или участковые, сообщил бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия. Для подтверждения нарушений могут использоваться фото- и видеоматериалы.

Адвокат пояснил, что предпринимательской деятельностью будут считаться разведение скота, автомойки, автомастерские, склады и различные сервисы. Однако продажа собственного урожая, выращенного на участке до 50 соток, не будет считаться нарушением.

За нарушение правил владельцам СНТ грозят штрафы: для простых граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц (приравненных к ИП) — от 100 до 200 тысяч рублей.