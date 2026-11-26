Граждане могут законно защититься от взыскания старых кредитов с помощью срока исковой давности. Об этом Life.ru сообщил адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, общий срок давности составляет три года и может рассчитываться отдельно по каждому просроченному платежу. Долг не списывается автоматически, но суд откажет во взыскании, если заявить о пропуске срока. При этом письменное признание задолженности способно запустить отсчет заново.

Кроме того, через четыре месяца после возникновения просрочки должник вправе официально отказаться от взаимодействия со взыскателями. Спустя три рабочих дня после получения заявления коллекторы обязаны прекратить звонки, встречи и сообщения. При психологическом давлении и угрозах юрист рекомендовал жаловаться в ФССП.