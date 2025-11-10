Адвокат Багатурия назвал здравым решение о привлечении к ответственности обоих участников драки

Верховный суд России вынес постановление о привлечении к административной ответственности обоих участников драки, а не только нападавшего. Адвокат Вадим Багатурия объяснил «Ридусу» возможные причины такого решения.

Коллегия Верховного суда России по делам об административных правонарушениях рассмотрела дело о драке на парковке в Благовещенске. В результате было принято решение привлечь к ответственности обоих мужчин, нанесших друг другу повреждения.

«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — говорится в постановлении.

По мнению адвоката Вадима Багатурии, принятое решение является «вполне здравым». Он подчеркнул, что последствия драки не ограничиваются телесными повреждениями или порчей имущества самих участников: