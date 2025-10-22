Адвокат Багатурия напомнил об уголовной ответственности за использование поддельных дипломов при трудоустройстве

Использование поддельного диплома может привести к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия в беседе с сайтом «Москва 24» .

По мнению эксперта, несмотря на то что преступление небольшой тяжести, за него предусмотрены серьезные санкции: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.

«Это преступление небольшой тяжести, поэтому, как правило, правонарушителя ждет штраф. Но в любом случае это позорное пятно в биографии», — отметил Багатурия.

HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян заявил, что только 12% российских работодателей проверяют подлинность дипломов соискателей, ссылаясь на неофициальную статистику.