Адвокат Астахов назвал дискуссионным вопрос о расширении рамок самообороны в России

Адвокат Павел Астахов в беседе с радио Sputnik назвал дискуссионным вопрос о расширении рамок самообороны в России. По его словам, в судах не всегда удается доказать, что человек находился в состоянии необходимой обороны.
Собеседник привел в пример США, где на 300 миллионов населения почти миллиард единиц оружия. Он назвал такую практику не совсем хорошей, поскольку оружие все чаще используется против законопослушных людей.
Понятие необходимой обороны, как правило, возникает в том обществе, где человек время от времени сталкивается с конкретными угрозами, добавил Астахов.
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