Адвокат Аржанникова предупредила о риске уголовного дела из-за сим-карты умершего родственника

Вход в банковские счета и сервисы через сим-карту умершего родственника может грозить уголовным делом о неправомерном доступе к информации или хищении. Об этом сайту URA.RU заявила адвокат Анна Аржанникова.

Юрист напомнила, что абонент обязан уведомлять оператора о смерти прежнего владельца номера, иначе компанию вправе приостановить связь. Сим-карту можно переоформить на себя, предоставив паспорт, свидетельство о смерти и документы о родстве либо наследстве.

Если номер не нужен, договор рекомендуют расторгнуть, предварительно отвязав его от «Госуслуг», банков и соцсетей. Долги усопшего за связь переходят наследникам только в пределах стоимости принятого имущества. При досрочном прекращении обслуживания оператор обязан вернуть переплату по заявлению.