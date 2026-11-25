Работодатель вправе отказать в отпуске в декабре, если запрошенные даты не совпадают с утвержденным графиком. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова в интервью URA.RU .

График отпусков на 2027 год должен быть утвержден до 17 декабря 2026 года. Работодатель вправе не учитывать пожелания сотрудников, кроме льготных категорий. Отказать в отпуске можно, если даты не совпадают с графиком или сотрудник отработал менее шести месяцев без льгот.

Перенос отдыха на следующий год возможен только с письменного согласия работника. Сезонная загрузка компании не является основанием для непредоставления отпуска. За отсутствие графика или отказ в отдыхе по нему организации грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 70 тысяч рублей.