Адвокат Артякова предупредила, что покупка товара с рук может повлечь уголовную ответственность

Адвокат Адвокатской палаты Московской области, член ПКА «SED LEX» Марина Артякова предупредила в беседе с «РИАМО» о возможных юридических и финансовых рисках, связанных с покупкой товаров по объявлениям или «с рук».

Марина Артякова отметила, что согласно статье 175 УК РФ, ответственность за приобретение краденой вещи наступает в случае, если покупатель знал о ее происхождении. Если же покупатель не знал и не мог знать о том, что вещь краденая, то привлечь его к уголовной ответственности будет сложно, но он может оказаться в статусе свидетеля, написал «Петербургский дневник».

Даже если покупатель не знал о преступлении, вещь все равно возвращается законному владельцу. Деньги же можно попытаться вернуть с недобросовестного продавца путем подачи гражданского иска, однако неизвестно, когда покупатель фактически эти деньги получит.

Кроме того, Артякова подчеркнула, что при покупке духов и косметической продукции на рынке есть риск столкнуться с подделками, которые могут отличаться по качеству и составу, что может привести к аллергическим реакциям или химическим ожогам.