Адвокат Ануфриев предупредил, что при разводе разделу подлежат не только квартира и машина, но и деньги на счетах

При разводе разделу подлежат не только квартира и машина, но и деньги на счетах, вклады, облигации, акции и средства на брокерском счете. Об этом « Газете.Ru » сообщил адвокат Альберт Ануфриев.

Ануфриев пояснил, что без брачного договора имущество, купленное в браке на общие деньги, делится поровну, независимо от того, на кого оно оформлено. Личные средства, имевшиеся до брака или полученные в дар и наследство, обычно не делят, но если на личный счет позже вносились общие деньги, суд рассматривает ситуацию индивидуально, пишет Ura.ru.

Стороны могут просить суд запросить данные об активах: ФНС предоставит сведения о счетах, банки — о деньгах, Росреестр — о недвижимости. Долги также не считаются общими автоматически — нужно доказать, что кредит взят на нужды семьи.